У Японії кібератаку на GMO пов’язали з хакерами КНДР — The Japan Times

У Японії кібератаку на GMO Internet Group, імовірно, здійснило угруповання хакерів, пов’язане з КНДР. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на Kyodo News та фахівців із кібербезпеки. За їхніми даними, п’ять IP-адрес, які використовували для доступу до сайту із заявою про відповідальність за атаку, раніше застосовувало пов’язане з Північною Кореєю угруповання.

Злам хмарного сервісу

21 жовтня GMO повідомила про злам хмарного сервісу Onamae.com desktop cloud. Інцидент зачепив понад 26 тисяч серверів, зокрема облікові записи, які використовували для торгівлі на валютному ринку.

Після розкриття інформації про злам виконавці атаки вимагали від компанії викуп у розмірі 1 млн доларів і погрожували оприлюднити викрадені дані. GMO заявила, що не поступатиметься вимогам зловмисників. 27 жовтня на сайті хакерів опублікували персональні дані ймовірної жертви, а наступного дня сайт припинив роботу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Компанія оголосила винагороду в 1 млн доларів за відомості, які допоможуть встановити особи нападників або сприятимуть їхньому арешту. Станом на вечір суботи GMO отримала 428 повідомлень, більшість із них надійшла в перший день роботи гарячої лінії. Кібербезпековий підрозділ компанії передав поліції важливу інформацію про виконавців атаки.

Інший витік даних

Окремо GMO оприлюднила результати перевірки сервісу GMO Trust Login, яку проводив її підрозділ GMO Cybersecurity by Ierae. Розслідування показало, що з листопада 2017 року до вересня 2026 року дані майже 2,5 тисячі компаній і понад 45 тисяч людей були доступні для несанкціонованого доступу. У вересні GMO виявила порушення та обмежила доступ.

Генеральний директор GMO Масатоші Кумаґаї мав провести перший публічний брифінг компанії після початку скандалу. Очікувалося, що він детальніше пояснить обставини атаки та реакцію GMO на повідомлення про вразливість системи, на яку дочірня компанія нібито звертала увагу ще два роки тому.

Читай нас у