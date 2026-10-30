У Японії ШІ заощадив держслужбовцям 110 хвилин роботи щотижня — The Japan Times

У Японії працівники міністерств і державних установ завдяки платформі генеративного штучного інтелекту Gennai в середньому скоротили робочий час на 110 хвилин на тиждень. Це показало опитування Агентства цифрових технологій, про яке повідомляє The Japan Times.

Результати опитування

Онлайн-опитування проводили серед працівників міністерств і відомств у серпні та вересні. Агентство отримало 6439 дійсних відповідей. Понад половина респондентів повідомили, що змогли скоротити робочий час щонайменше на годину на тиждень завдяки використанню платформи.

Зокрема, 35,1% опитаних заявили про скорочення робочого часу на одну-три години на тиждень. Ще 10,9% заощадили від трьох до п’яти годин, 5,2% — від п’яти до десяти годин, а 3,2% — десять годин або більше. Водночас 34,6% респондентів зазначили, що їхній робочий час практично не змінився.

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Як використовують Gennai

Серед переваг платформи працівники називали можливість швидко створити чернетку, знаходити потрібну інформацію у великих масивах документів і швидше опановувати технічні знання.

Майже щодня Gennai використовують 10,4% учасників опитування, три-чотири рази на тиждень — 11%, один-два рази на тиждень — 26,4%. Ще 31,2% респондентів користуються платформою рідко або не користуються нею взагалі.

Gennai розробило й експлуатує Агентство цифрових технологій. Платформа доступна приблизно 180 тисячам японських державних службовців і має функцію ШІ-агента, здатного автономно виконувати два або більше завдань одночасно.

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