У кальдері Кікаї в Японії виявили ознаки надходження нової магми — ScienceDaily

Науковці Університету Кобе виявили під японською кальдерою Кікаї велике магматичне сховище з високою часткою розплавленої породи. Воно розташоване під місцем гігантського виверження, яке сталося близько 7 300 років тому. Як повідомляє ScienceDaily, дані свідчать, що резервуар, імовірно, поповнюється новими порціями магми.

Дослідження підводної кальдери

Кальдера Кікаї переважно лежить під водою. Після великих вивержень порожній магматичний резервуар може спричинити обвал гірських порід над ним, утворюючи широку відносно неглибоку западину — кальдеру.

Дослідження провели фахівці Університету Кобе спільно з Японським агентством морських наук і технологій Землі JAMSTEC. Вони застосували масиви пневматичних гармат для створення сейсмічних імпульсів у земній корі під морським дном. Донні сейсмометри зафіксували проходження хвиль крізь гірські породи, що дозволило дослідникам оцінити розміри та форму підземної ділянки з магмою.

Результати роботи опублікували в журналі Communications Earth & Environment. Розташування й масштаби резервуара вказують, що він належить до тієї самої системи накопичення магми, яка була пов’язана з давнім виверженням Кікаї.

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Ознаки надходження свіжої магми

Попередні дослідження показали, що поблизу центру кальдери приблизно 3 900 років формується новий лавовий купол. Хімічний склад матеріалу цього купола та інших пізніших вулканічних продуктів відрізняється від порід, викинутих під час гігантського виверження.

На думку дослідників, це означає, що магма під лавовим куполом, імовірно, надійшла з глибших шарів земної кори або мантії, а не залишилася незмінною після катастрофічної події. Водночас поповнення резервуара не означає неминучості нового великого виверження.

Значення для інших кальдер

Модель повторного надходження магми може допомогти пояснити існування великих неглибоких магматичних резервуарів під іншими гігантськими кальдерами, зокрема Єллоустонською у США та Тоба в Індонезії. Науковці планують удосконалити сейсмічні методи, щоб детальніше досліджувати рух і накопичення магми та точніше відстежувати ключові індикатори майбутніх гігантських вивержень.

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