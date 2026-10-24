У кальмарів виявили майже 8 тисяч ділянок редагування РНК — ScienceAlert

Науковці, які досліджували довгоперого прибережного кальмара Doryteuthis pealeii, виявили майже 8 тисяч ділянок редагування РНК у понад 2 тисячах білків. Це редагування може змінювати властивості білків без змін у ДНК тварини, повідомляє ScienceAlert.

Дослідження опублікували в журналі Cell. Його провела команда під керівництвом біологів Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Науковці вивчали протеом кальмара — сукупність приблизно 24 тисяч білків — щоб з’ясувати наслідки редагування РНК для клітинних процесів.

Вплив на білки та органели

За словами першого автора роботи Джека Моена, редагування впливало на активність, стабільність і розташування білків у клітині, а також на їхню взаємодію з іншими білками. Дослідники також виявили, що наслідки цих змін можуть стосуватися стану органел — внутрішніх структур клітини.

Команда порівняла активність редагування РНК у зоровій частці та зябрах кальмара. У зоровій частці, яка відповідає за сприйняття зорових сигналів і реакцію на них, редагування траплялося частіше та було складнішим. Автори припускають, що це може бути пов’язано з поєднанням у головоногих молюсків розвиненої нервової системи та особливо активного редагування РНК за участю ферментів ADAR.

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Нові варіанти білків

Сайти редагування розташовувалися в послідовностях, що кодують білки, а не в некодуючих частинах геному. Науковці також ідентифікували близько 5 тисяч коротких білків, яких не було в референтному протеомі кальмара та базі даних Swiss-Prot.

Зміни також виявили у самих білках ADAR, що, за припущенням дослідників, може бути механізмом саморегуляції. Редагування впливало на розташування білків у клітині та могло змінювати роботу мітохондрій. Воно також, імовірно, впливає на креатинову систему, яка може забезпечувати короткі енергетичні імпульси для рухів або складних процесів у мозку кальмара.

За теоретичною оцінкою авторів, кількість можливих варіантів білків може сягати 10248. Водночас дослідники наголошують, що фактична кількість таких варіантів, які утворюються в організмі тварин, поки невідома.

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