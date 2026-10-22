У Канаді частину урядових сайтів відключили через вразливість PHP — Global News Canada

У Канаді кілька урядових вебсайтів, зокрема сайт Статистичного управління Канади (Statistics Canada), залишалися недоступними вранці 22 жовтня після виявлення критичної вразливості в мові програмування PHP. На сайті Statistics Canada було розміщено повідомлення про тимчасову недоступність ресурсу. Про це повідомляє Global News.

Захисне відключення сайтів

Напередодні також відключили сайт Канадського відомства інтелектуальної власності, яке опрацьовує інформацію про торговельні марки та авторські права. Міністр штучного інтелекту Канади Еван Соломон заявив, що деякі державні сайти тимчасово вимкнули для захисту урядових систем та інформації канадців відповідно до рекомендацій Канадського центру кібербезпеки.

За його словами, заходи пов’язані з уразливістю в PHP — широко використовуваній мові програмування, на якій працює приблизно 70% вебсайтів у світі. Уряд Британської Колумбії також повідомив, що як запобіжний захід відключив частину своїх вебсторінок і працює над відновленням сервісів.

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Мільйони спроб використати вразливість

Розробники PHP 21 жовтня випустили термінові виправлення та закликали користувачів негайно оновити системи. Співзасновниця бельгійської компанії з кібербезпеки Aikido Security Мадлен Лоренс заявила Reuters, що подробиці про недоліки стали відомі до готовності виправлень, а атаки вже були зафіксовані.

За даними Cloudflare, після оприлюднення інформації про проблему кількість спроб її експлуатації різко зросла. Генеральний директор компанії Метью Прінс повідомив, що до публічного оголошення фіксували тисячі таких спроб, через 45 хвилин — десятки тисяч, а згодом їхня кількість сягнула мільйонів.

Кіберпідрозділ ФБР попередив, що вразливість може дозволити зловмисникам віддалено виконувати код і потенційно скомпрометувати чутливі дані та мережі. Уряди країн Європи та інших регіонів також тимчасово відключали сайти, поки оператори ресурсів встановлювали оновлення безпеки.

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