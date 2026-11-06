У Кембриджському університеті розробили універсальну вакцину проти пташиного грипу

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Дослідники з Лабораторії вірусних зоонозів Кембриджського університету під керівництвом Джонатана Гіні створили універсальну вакцину проти пташиного грипу за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Препарат здатен формувати імунну відповідь проти кількох наявних та майбутніх мутованих штамів РНК-вірусу, оптимізуючи п'ять синтетичних антигенів на основі глобальних генетичних даних.

Під час випробувань на мишах і тхорах нова вакцина продемонструвала повний захист тварин від низки генетично відмінних варіантів вірусу, тоді як стандартні одноштамові вакцини забезпечили виживаність лише на рівні 50 відсотків. Наступним етапом розробки стане проведення клінічних досліджень за участю людей.

Джерело: Euronews.

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