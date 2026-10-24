У Кенії розробили теплицю з ШІ для догляду за рослинами — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, 24-річний випускник Університету Найробі Волтер Кісові разом із двома співзасновниками розробив прототип «розумної» теплиці Bonita. Система використовує датчики та ШІ для автоматичного керування поливом, вентиляцією, температурою й штучним освітленням рослин.

Як повідомляє Nation Kenya, ідея проєкту виникла у лютому 2026 року після розмов із фермерами про наслідки змін погодних умов і труднощі ручного контролю тепличного господарства. Кісові, який здобув освіту в галузі телекомунікацій та інформаційної інженерії, прагнув створити систему, здатну підтримувати умови, потрібні для конкретної культури.

Датчики та автоматичне керування

Bonita об’єднує датчики вологості ґрунту й температури, систему зрошення, вентилятори, автоматизовані вікна та освітлення. Коли вологість ґрунту опускається нижче встановленого рівня, система подає воду. Якщо температура перевищує необхідний діапазон, вона може увімкнути вентилятори та відкрити вікна для вентиляції й регулювання вологості.

Параметри можна налаштовувати під овочі, трави, квіти та інші культури. Як приклад Кісові навів саджанці м’яти, яким потрібно приблизно 14 годин світла на добу: природне освітлення, за його словами, забезпечує близько восьми годин, а решту часу може компенсувати штучне світло.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дистанційний контроль і вартість

За словами розробника, фермери зможуть отримувати сповіщення та взаємодіяти із системою через застосунок, WhatsApp або Telegram за умови стабільного інтернет-з’єднання. Це дає змогу контролювати теплицю дистанційно, зокрема якщо господарство розташоване в іншому місті.

Кісові вважає, що за сприятливих умов технологія може підвищити врожайність приблизно на 50%. Найменша модель Bonita, за його оцінкою, коштує близько 50 тисяч шилінгів разом із конструкцією та базовою системою керування. Прототип обійшовся команді приблизно у 40 тисяч шилінгів із урахуванням транспортування.

Проєкт іще перебуває на етапі тестування та не комерціалізований. Команда планує додати камери для візуального моніторингу розвитку рослин, однак реалізацію цієї функції стримує брак фінансування. Розробники також шукають підтримки для вдосконалення системи та облаштування власної майстерні.

Читай нас у