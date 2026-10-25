У Китаї дослідили можливий механізм нагрівання сонячної корони — ScienceAlert

Дослідники у Шанхаї провели лабораторний експеримент із лазерною плазмою, який продемонстрував процес перетворення магнітної енергії на тепло. Він може допомогти пояснити частину надзвичайно високої температури сонячної корони — зовнішньої атмосфери Сонця, повідомляє ScienceAlert.

Температура видимої поверхні Сонця становить приблизно 5 500 °C, тоді як корона може нагріватися до понад мільйона градусів Цельсія. Одним із можливих джерел такого нагрівання вважають численні невеликі спалахи, або наноспалахи. Нове дослідження зосередилося на можливому механізмі їхнього виникнення.

Експеримент із лазерною плазмою

Команда, до якої увійшли Вей Сунь із Китайського інституту атомної енергії та Юнлі Пін із Пекінського педагогічного університету, використала лазерну установку Shenguang-II у Шанхаї. Чотири лазерні промені спрямували на пластикову мішень із дрібними хвилястими нерівностями. Імпульси тривалістю в одну мільярдну секунди перетворили матеріал мішені на плазму.

Коли плазма розширювалася та сповільнювалася, на її межі виникли пальцеподібні й грибоподібні структури. Це явище відоме як нестійкість Релея—Тейлора. Плазма також створювала власні магнітні поля навколо цих структур, причому в сусідніх ділянках поля мали протилежні напрямки.

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Нагрівання плазми

Комп’ютерне моделювання показало, що структури, які розширювалися, зближували магнітні поля, даючи їм змогу перез’єднуватися. За такого магнітного перез’єднання накопичена енергія вивільняється та нагріває плазму.

Для порівняння науковці повторили дослід із гладкою пластиковою мішенню. У цьому разі плазмовий потік був рівнішим і не утворював характерних пальцеподібних структур. За рентгенівським випромінюванням дослідники оцінили температуру електронів: у досліді з хвилястою поверхнею вона сягнула приблизно 820 000 °C, що майже вдвічі перевищило показник для гладкої мішені.

В окремій комп’ютерній симуляції, де не давали формуватися магнітним полям, додаткове нагрівання значною мірою зникло. Автори припускають, що на Сонці схожі умови можуть виникати під час коронального дощу, коли відносно холодна та щільна плазма опускається крізь навколишню атмосферу. Водночас лабораторна плазма була значно щільнішою, а процес відбувався набагато швидше, ніж передбачувані сонячні наноспалахи. Результати дослідження опублікували в журналі Physical Review Letters.

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