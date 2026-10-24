У Китаї описали раннього птаха, який, ймовірно, втратив здатність літати — ScienceDaily

У провінції Фуцзянь на південному сході Китаю палеонтологи виявили викопний вид ранніх птахів — Yuezhuornis yangyuanensis, який жив у пізній юрі 150–148 мільйонів років тому. За висновками дослідників, птах розміром приблизно з ворону, ймовірно, втратив здатність літати та пристосувався до життя на землі. Про знахідку повідомляє ScienceDaily.

Поєднання ознак птаха й динозавра

Викопний вид поєднував анатомічні риси, властиві птахам, із ознаками невеликих хижих динозаврів. Його щелепи мали густо розміщені зазубрені зуби, подібні до зубів дейноніхозаврів — групи м’ясоїдних динозаврів, споріднених із птахами.

Особливою рисою був другий палець ноги: він міг незвично далеко відгинатися назад і мав вигнутий серпоподібний кіготь. Таку будову пов’язують із дейноніхозаврами, зокрема дромеозавридами та троодонтидами. Водночас таз і задні кінцівки Yuezhuornis мали пташині риси.

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Рання гілка еволюції птахів

Дослідники застосували два методи для встановлення еволюційного положення виду — аналіз максимальної ощадливості та байєсівське датування за викопними рештками. Обидва підходи віднесли Yuezhuornis до Avialae — групи, що охоплює сучасних птахів і їхніх найближчих вимерлих родичів.

За результатами аналізу, вид розташовувався на еволюційному дереві дещо ближче до сучасних птахів, ніж археоптерикс, і був сестринським таксоном Zhengheornis. Пропорції його кінцівок виявилися подібними до сучасних наземних птахів і деяких споріднених динозаврів. На думку авторів роботи, це свідчить про наземний спосіб життя та ймовірну нездатність до польоту.

Рештки знайшли у фауні Чженхе — викопному комплексі Фуцзяні, який дослідники вважають важливим для вивчення малодослідженого етапу ранньої еволюції птахів.

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