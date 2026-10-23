У Китаї в прокат вийшов перший повністю створений ШІ фільм — Channel NewsAsia

У Китаї 23 жовтня в кінотеатрах стартував прокат науково-фантастичного трилера Sanxingdui: Future Past, який називають першим повнометражним фільмом країни, повністю створеним штучним інтелектом. На день прем’єри було заплановано понад 10 тисяч сеансів, однак попередній продаж квитків залишався низьким, повідомляє Channel NewsAsia.

Низькі збори на старті

За даними квиткової платформи Maoyan, станом на вечір 22 жовтня передпродажі принесли 65 тисяч юанів, або близько 9,7 тисячі доларів США. Платформа прогнозувала, що загальні касові збори стрічки не перевищать 100 тисяч юанів.

Це лише невелика частина заявлених витрат на виробництво. Кінокомпанія Bona Film Group повідомила, що над фільмом понад два роки працювали майже 100 людей, а витрати на його створення перевищили 10 мільйонів юанів, або 1,5 мільйона доларів США.

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Реакція глядачів і творців

Генеральний директор Bona Film Group Цзян Дефу визнав стриману реакцію аудиторії. Водночас він зазначив, що команда першою спробувала такий формат, першою отримала дозвіл на прокат у кінотеатрах і першою проходить перевірку глядачами.

Глядачка Іріс Янг, яка відвідала безкоштовний передпрем’єрний показ, сказала, що не купила б квиток через якість фільму. На її думку, вона була б готова платити за ШІ-стрічку, якби її візуальний рівень відповідав кінотеатральному досвіду франшизи Avatar.

Незалежний режисер, який працює зі штучним інтелектом, Чжан Цзюнь заявив AFP, що глядачі не платитимуть за квитки лише тому, що фільм створено за допомогою ШІ. Водночас відео, згенеровані штучним інтелектом, уже популярні в Китаї: короткі ШІ-драми на платформі Douyin у вересні набрали понад 200 мільярдів переглядів.

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