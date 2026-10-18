У Китаї виявили ознаки обміну речовинами між ядром і мантією Землі — ScienceAlert

Геонауковці з Університету науки і технологій Китаю в місті Хефей дійшли висновку, що ядро Землі могло впродовж її еволюції передавати речовини до мантії. Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science Advances.

Ізотопи водню як ключ до процесу

Дослідники застосували симуляції методом інтегралів по траєкторіях, посилені машинним навчанням, щоб дослідити квантову поведінку атомів і молекул. Особливу увагу вони приділили транспорту водню в надрах планети, оскільки мала маса цього елемента робить його ізотопний склад чутливим до квантових ефектів.

Команда проаналізувала співвідношення дейтерію до водню — показник частки важчого ізотопу водню. Модель кристалізації первинного океану магми показала, що поділ ізотопів між мінералами й розплавом мав бути слабким. Отже, давня мантія мала б отримати відносно однорідний ізотопний склад водню, попри різницю тиску, температури та припущень моделі.

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Сліди з глибин Землі

Океанічні острівні базальти, зокрема лави з Баффінової Землі в канадському Нунавуті та з Ісландії, формуються з висхідних потоків речовини поблизу межі ядра й мантії. На думку авторів роботи, ці породи можуть містити ознаки надходження легшого водню, накопиченого в ядрі ще з матеріалу сонячної туманності. Такий водень може збагачувати мантію та знижувати в ній співвідношення дейтерію до водню.

Додатковими свідченнями цього процесу науковці вважають співвідношення ізотопів гелію та вольфраму в таких базальтах. Підвищене співвідношення первинного гелію-3 до гелію-4, а також ізотопний сигнал вольфраму, за їхньою інтерпретацією, узгоджуються з перенесенням речовин із глибинних шарів. Автори зазначили, що сучасні ізотопні сигнатури водню в нижній мантії радше відображають тривалий обмін між ядром і мантією, ніж є незміненими залишками раннього формування Землі.

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