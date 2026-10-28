У Китаї визначили потенційні райони покладів літію — South China Morning Post

Дослідники визначили на південному сході Китаю потенційні райони вулканічних глинистих покладів літію, які збігаються з промисловими кластерами виробництва літієвих батарей у східних і південних регіонах країни. Йдеться про попередню оцінку геологічного потенціалу, а не про підтверджені запаси, придатні для комерційного видобутку, повідомляє South China Morning Post.

Статтю опублікували у вересні в рецензованому китайському журналі East China Geology. У дослідженні, до якого долучилися науковці Нанкінського центру Геологічної служби Китаю, порівняли геологію південно-східного узбережжя країни з великими родовищами у США та Європі. Один зі співавторів, геолог Дуань Чжен, працює в Інституті геології Китайської академії геологічних наук.

Райони для першочергової розвідки

Першим пріоритетом для подальших досліджень науковці назвали басейн Шиженьбей у повіті Хепін провінції Гуандун. Там у багатих на глину шарах вулканічних порід уже зафіксували літієву мінералізацію. Другим у переліку став басейн Шоучан у місті Цзяньде провінції Чжецзян.

Перспективними також вважають території поблизу Цзіньюня та Лучена в Чжецзяні, де є глинисті мінерали смектит та іліт. Дуань Чжен зазначив, що буріння варто зосередити на ділянках перетину верхніх частин кільцевих кальдерних розломів із відкладами давніх кальдерних озер.

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Потенціал ще потребує перевірки

За даними дослідження, пізньомезозойські кислі вулканічні породи простягаються вздовж південно-східного узбережжя Китаю приблизно на 1200 кілометрів і сягають на 500 кілометрів углиб країни. Їхня загальна площа становить близько 150 тисяч квадратних кілометрів; у регіоні виявили 105 кальдер.

Утім, концентрація літію в досліджених районах південного сходу Китаю становить від кількох сотень до приблизно 1000 частин на мільйон, що нижче за показники окремих ділянок родовища Макдермітт у США. У деяких шарах Хепіна вміст оксиду літію становить 0,1–0,2%, а самі шари є відносно потужними.

Дуань Чжен наголосив, що на цьому етапі йдеться лише про орієнтири для розвідки та оцінку потенціалу. Для визначення розміру, безперервності та вмісту літію в можливих покладах потрібне додаткове буріння, а економічну доцільність видобутку ускладнюють витрати та технології переробки глинистої сировини.

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