У купраті виявили мозаїчну кристалічну структуру — ScienceDaily

Дослідники Університету Ворика у співпраці з Європейським центром синхротронного випромінювання у Франції виявили, що внутрішня структура дослідженого купратного надпровідника не є однорідною. Замість єдиного типу кристалічної будови в матеріалі знайшли ділянки з двома дещо різними атомними конфігураціями, повідомляє ScienceDaily.

Тривимірне дослідження кристала

Науковці застосували метод сканувальної тривимірної рентгенівської дифракції, який дає змогу досліджувати розташування атомів усередині кристала. За принципом цей підхід схожий на комп'ютерну томографію, однак замість тканин та органів він відображає атомну структуру матеріалу.

Тривимірна візуалізація показала, що кристал складається з мозаїки структурних областей. Межі між ними виявилися в сотні разів ширшими, ніж очікували дослідники. Такі перехідні зони є достатньо великими, щоб поводитися майже як окремі структури та потенційно впливати на рух електричного струму в матеріалі.

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Наслідки для теорій надпровідності

Купрати — це мідьвмісні надпровідники, здатні проводити електричний струм без опору за відносно високих, хоча все ще дуже низьких температур. Протягом приблизно 40 років теорії їхньої надпровідності переважно спиралися на припущення, що кристалічна структура таких матеріалів є однаковою по всьому об'єму.

Керівник дослідження професор Марк Сенн зазначив, що широкі межі між структурними областями, імовірно, не просто співіснують із надпровідністю, а можуть перешкоджати їй. На думку команди, це може пояснити відмінності в характеристиках різних надпровідних матеріалів і вимагатиме переосмислення частини попередніх вимірювань їхніх загальних властивостей.

Результати опублікували в журналі Physical Review Letters. Дослідники припускають, що подібні приховані структурні особливості можуть бути поширеними серед інших купратів, а також споріднених матеріалів, які вивчають на предмет надпровідності за екстремального тиску. Вимірювання стали можливими після модернізації Європейського центру синхротронного випромінювання вартістю 150 млн євро.

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