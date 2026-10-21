У Марокко відтворили обличчя Homo sapiens віком близько 315 тисяч років — ScienceAlert

За скам’янілими рештками з Джебель-Ірхуда в Марокко створили цифрову реконструкцію обличчя ранніх представників Homo sapiens, які жили приблизно 315 тисяч років тому. Як повідомляє ScienceAlert, реконструкція показує обличчя з виразними рисами та виступаючою щелепою, яке, попри архаїчні особливості, не виглядало б цілком чужим серед сучасних людей.

Рештки з Джебель-Ірхуда

Череп у Джебель-Ірхуді вперше знайшли на початку 1960-х років під час видобутку корисних копалин. Спочатку вчені вважали, що він належав африканському неандертальцю, який жив близько 40 тисяч років тому. Подальші розкопки виявили інші людські рештки та кам’яні знаряддя.

У 2017 році два дослідження визначили знахідки як рештки ранніх представників Homo sapiens. Вік шару зі скам’янілостями оцінили приблизно у 315 тисяч років із похибкою близько 34 тисяч років. Це відсунуло відому історію виду приблизно на 100 тисяч років у минуле, а рештки з Джебель-Ірхуда назвали найдавнішими відомими скам’янілостями Homo sapiens.

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Композитний череп і межі реконструкції

Для моделювання не було повного черепа однієї людини. Науковці з Інституту еволюційної антропології Макса Планка поєднали кілька викопних зразків у цифрову модель черепа. Більшість мозкової коробки та верхньої частини обличчя походять від черепа Irhoud 1, а нижню щелепу й зубний матеріал узяли з інших решток того самого археологічного шару.

Команда 3D-дизайнера Сісеру Мораеса створила тривимірну модель за зображеннями й відео композитного черепа, оприлюдненими разом із дослідженнями 2017 року. Потім для оцінки м’яких тканин використали комп’ютерну томографію анонімної сучасної дорослої людини: її цифровий череп змінили до форми давньої моделі, а тканини трансформувалися разом із ним. Реконструкцію уточнювали за вимірами товщини тканин у сучасних людей.

Об’єм черепної порожнини моделі становив 1364 мілілітри, що близько до попередньої оцінки у 1375 мілілітрів на основі КТ скам’янілості. Отримане зображення не є точним портретом конкретної людини, оскільки частини черепа належали різним особам. Колір шкіри, волосся та волосся на обличчі неможливо визначити безпосередньо за скам’янілостями, тому кольоровий варіант містить більше художньої інтерпретації. Сірі зображення показують переважно оцінену форму обличчя. Дослідження опублікували в журналі Heritage.

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