У мережі оприлюднили дані понад 40 тисяч працівників DHS США — TechCrunch

У США в мережі оприлюднили персональні та службові дані понад 40 тисяч працівників Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), зокрема прикордонних та імміграційних агентів, фахівців із кібербезпеки й високопосадовців. Про це повідомляє TechCrunch.

Масив містить імена, посади, робочі адреси електронної пошти, номери мобільних телефонів і місця роботи співробітників. TechCrunch частково підтвердив автентичність інформації, зіставивши імена кількох відомих працівників DHS із копією бази даних. За часовими позначками в записах, дані могли бути виведені із системи приблизно в середині серпня.

Кого стосується масив даних

Понад половина записів, близько 21 тисячі, стосується працівників Митної та прикордонної служби США (CBP), які працюють в аеропортах та інших пунктах пропуску. Ще приблизно 10 тисяч записів пов'язані зі співробітниками Імміграційної та митної служби (ICE) та її підрозділу Homeland Security Investigations.

У масиві також є дані про майже тисячу працівників Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA). Тисячі інших записів стосуються персоналу штаб-квартири DHS, Служби громадянства та імміграції США і Федеральної служби охорони. Загальна кількість записів становить приблизно п'яту частину штату DHS, який налічує близько 220 тисяч працівників.

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Заява хакера та реакція Okta

Хакер під псевдонімом Department of Peace заявив, що отримав дані з системи єдиного входу Okta, яку DHS використовує для доступу працівників і підрядників до центральної мережі. За його твердженням, система також містила ІТ-записи та відомості про дозволи користувачів на доступ до внутрішніх систем і застосунків. На запит TechCrunch про обставини інциденту хакер не відповів.

Представник Okta повідомив виданню, що компанія знає про цей матеріал, але не має доказів компрометації власних даних чи систем. DHS не надало коментаря на момент звернення TechCrunch. Невідомо також, чи усунули вразливість, яка могла бути використана для викрадення даних.

Відомості про доступ до сервісів

Витік містить дані про належність співробітників до груп Active Directory, які визначають доступ до внутрішніх інструментів, сервісів і стороннього програмного забезпечення. Зокрема, близько 4,5 тисячі користувачів, серед яких агенти ICE та співробітники депортаційного підрозділу, входили до групи Headspaceusers.

У масиві також згадано групи, пов'язані з продуктами Penlink, Mobile Fortify та доступом до ChatGPT. Такі записи можуть вказувати на доступ працівників до відповідних сервісів, а не обов'язково на їхнє фактичне використання.

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