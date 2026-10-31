Науковці виявили, що співвідношення дейтерію до водню в метані міжзоряної комети 3I/ATLAS у 13 разів перевищує показник комети 67P/Чурюмова—Герасименко. Як повідомляє ScienceAlert, це співвідношення є вищим, ніж у будь-якого відомого тіла Сонячної системи.

Спостереження в поясі астероїдів

Група дослідників під керівництвом науковців Відділу дослідження Сонячної системи NASA проаналізувала хімічний склад коми — газової оболонки комети. Для цього використали інфрачервоні можливості космічного телескопа James Webb.

Спостереження виконали наприкінці грудня 2025 року, коли 3I/ATLAS пролітала поясом астероїдів між Марсом і Юпітером. Тоді вона перебувала приблизно у 2,5 раза далі від Сонця, ніж Земля.

На такій відстані сонячне випромінювання спричиняє сублімацію крижаних летких речовин, а кома комети істотно розширюється. Це дало змогу астрономам дослідити молекулярне випромінювання речовини навколо об’єкта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Що може означати ізотопний склад

Дослідники зосередилися на співвідношенні дейтерію до водню в метані. Дейтерій є важчим ізотопом водню, а його частка в молекулах може зберігати інформацію про умови, за яких формувалися крижані пилові зерна.

Для комети 67P/Чурюмова—Герасименко такий ізотопний сигнал раніше підтвердив апарат Rosetta, що досліджував її безпосередньо. За оцінкою авторів нового дослідження, високий показник 3I/ATLAS узгоджується з гіпотезою про формування її криг у холодному середовищі з низьким вмістом важких елементів та інтенсивним впливом космічних променів.

Науковці також припускають, що комета могла сформуватися у протозоряному середовищі або в диску з газу й пилу навколо дуже молодої зорі. За температури близько мінус 263 градусів Цельсія гази замерзають на пилових зернах, що сприяє збагаченню молекул метану дейтерієм. Низький вміст вуглецю-13, за оцінкою авторів, також може свідчити про давнє походження об’єкта.

Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy.

Читай нас у