У мозку виявили патерн із шестикратною симетрією під час оцінювання емоцій — ScienceAlert

Нейробіологи виявили у людському мозку патерн активності з шестикратною симетрією під час оцінювання емоційної інформації. Сигнал зафіксували у вентромедіальній префронтальній корі — він узгоджується з припущенням, що мозок може використовувати ґратчасту систему для впорядкування емоційних понять, повідомляє ScienceAlert.

Емоції на двовимірній схемі

Дослідники Юмен Ма та Філіп А. Крагель з Еморійського університету проаналізували дані функціональної магнітно-резонансної томографії 18 учасників. Їм показували вирази облич, що поступово змінювалися від однієї емоції до іншої, а також послідовності фраз з емоційним змістом.

Стимули були побудовані так, щоб відображати рух у двовимірному просторі емоцій. У ньому один вимір — валентність, тобто приємність або неприємність переживання, а другий — рівень збудження: від заспокійливого до активізуючого. Наприклад, задоволення та збудження можуть бути позитивними емоціями, але відрізняються за рівнем активації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сигнал не залежав від виду стимулу

Активність мозку змінювалася залежно від напрямку переходу між емоційними станами та повторювалася за схемою шестикратної симетрії. Подібні принципи раніше пов'язували з так званими ґратчастими клітинами, які допомагають мозку орієнтуватися у фізичному просторі.

Патерн проявлявся і під час оцінювання облич, і під час читання фраз. На думку авторів роботи, це може свідчити, що мозок кодував зв'язки між емоційними поняттями, а не лише реагував на візуальні або текстові стимули. Також дослідники виявили зв'язок між активністю мозку, дистанцією між емоціями на цій схемі та оцінками учасниками змін емоційної інформації.

Автори наголошують, що вибірка була невеликою, тому для з'ясування роботи такого механізму та його ролі в обробці емоцій потрібні подальші дослідження. Роботу опублікували в журналі PLOS Biology.

Читай нас у