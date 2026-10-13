Астрономи виявили попередні свідчення того, що між сильним рентгенівським спалахом надмасивної чорної діри в центрі галактики NGC 1275 та посиленням її радіовипромінювання минуло приблизно 300 днів. Спалах свідчив про зростання темпу акреції — надходження речовини на чорну діру. Про результати спостережень повідомляє Space.com.

Спалах у 2023 році

Дослідники використали дані рентгенівської обсерваторії NASA Neil Gehrels Swift Observatory та зіставили їх із доступними радіоспостереженнями. Найсильніший зареєстрований рентгенівський спалах від NGC 1275 стався у лютому 2023 року: він тривав менш як 60 днів і складався з двох п’ятиденних епізодів. Яскравість активного ядра галактики в рентгенівському діапазоні тоді подвоїлася.

Науковці виключили версію припливного руйнування зорі, коли зоря підходить надто близько до надмасивної чорної діри й руйнується під дією припливних сил. За словами керівниці команди Сари Кетчум з Мічиганського університету, найімовірніше, спалах був спричинений різким збільшенням темпу акреції речовини на чорну діру.

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Зв’язок між диском і джетами

NGC 1275 є найяскравішою галактикою скупчення Персея; її центральна чорна діра, за даними джерела, розташована на відстані близько 225 світлових років. Аналіз архівних даних Swift за 2007–2025 роки дав змогу відокремити випромінювання скупчення галактик від сигналу газу, який акрецює на чорну діру.

Затримку між рентгенівським спалахом і радіовипромінюванням дослідники назвали попереднім свідченням. Вона може відповідати часу, за який плазма рухається від основи джета до ділянки ущільнення або ударної хвилі, де взаємодіє з навколишнім газом чи пилом. Для точнішого встановлення цього зв’язку потрібні додаткові рентгенівські спостереження.

Оцінка маси чорної діри

За даними Swift команда також оцінила розмір області, з якої активне ядро випромінює енергію. Це дало змогу обмежити масу центральної чорної діри в межах від 100 мільйонів до 1 мільярда мас Сонця. Роботу прийняли до публікації в журналі Astrophysical Journal Letters; її версія до рецензування доступна в arXiv.

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