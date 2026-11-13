У Nvidia не було керівника з комплаєнсу, попри капіталізацію у $4,2 трлн

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Під час аналізу кодексу етики Nvidia з'ясувалося, що в компанії немає окремого директора з комплаєнсу (CCO) та власного комплаєнс-напряму. Цей випадок порушує питання про корпоративне управління в технологічному секторі, де швидке зростання бізнесу не завжди супроводжується розвитком систем контролю та дотримання нормативних вимог.

На відсутність такої посади звернув увагу автор допису, який перевіряв кодекс етики Nvidia. Він зазначив, що це особливо показово з огляду на ринкову капіталізацію компанії, яка, за наведеними ним даними, становить близько $4,2 трлн.

На думку автора, технологічні компанії загалом відстають у питаннях комплаєнсу. Однією з причин він вважає стартап-культуру: засновники, зосереджені на розробці продукту та виході на ринок, часто відкладають питання корпоративного управління на другий план.

Автор також звернув увагу на практику підготовки внутрішніх документів перед залученням інвестицій. За його спостереженнями, деякі компанії поспіхом створюють за допомогою штучного інтелекту формальні документи на кілька сторінок, які не забезпечують повноцінної системи комплаєнсу.

Він наголошує, що для сталого розвитку бізнесу недостатньо лише перспективної ідеї та прагнення заробляти. Компаніям потрібне також стратегічне бачення корпоративного управління, інакше засновники можуть зрештою втратити контроль над створеним ними бізнесом.

Джерело: Nvidia

Нагадаємо, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг залишив посаду, а фінансова директорка Колетт Кресс тимчасово очолить компанію до призначення постійного наступника.

Ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг погодився дати свідчення в Конгресі США до Дня подяки.

Nvidia запланувала загальні збори працівників на 18 листопада — через шість днів після оголошення про негайну відставку колишнього CEO Дженсена Хуанга. Тимчасовою генеральною директоркою компанія призначила фінансову директорку Колетт Кресс.

У США Дженсен Хуанг після відставки з Nvidia може втратити близько $108 млн компенсації у вигляді акцій, права на які ще не перейшли у його власність.

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