У Pa 30, пов’язаному з надновою 1181 року, виявили газові вузли — Live Science

Телескоп Gemini North на Мауна-Кеа на Гаваях, США, отримав найдетальніше зображення Pa 30 — залишку наднової, який пов’язують з історичною SN 1181. На ньому видно, що схожі на феєрверк нитки викинутої речовини є не суцільними потоками газу, а ланцюгами дрібних газових вузлів, повідомляє Live Science.

Детальніша структура залишку

Pa 30 розташований приблизно за 7 500 світлових років від Землі в сузір’ї Кассіопеї. Нові знімки показали приблизно вдесятеро більше ниткоподібних структур, ніж було видно раніше. Команда астрономів під керівництвом викладача астрономії та астрофізики Університету Ворика Тімоті Каннінгема опублікувала результати дослідження в журналі The Astrophysical Journal.

За оцінкою дослідників, вузлувата будова могла сформуватися через відмінності температури або щільності речовини навколо зорі під час розширення уламків вибуху. Такі деталі дають нові обмеження для пояснення властивостей середовища, що оточувало зорю до вибуху, та процесів, які вплинули на викинуту речовину.

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Спостереження наднової у 1181 році

SN 1181 отримала назву за роком, коли її появу зафіксували астрономи Китаю та Японії. Вони спостерігали об’єкт неозброєним оком у сузір’ї Кассіопеї. Вісім збережених текстів датують його появу періодом між 4 і 6 серпня 1181 року, а видимим він залишався 185 днів.

SN 1181 є однією з п’яти наднових у Чумацькому Шляху, які люди спостерігали із Землі до винайдення телескопа. У центрі Pa 30 також розташована зоря, що пережила вибух. Дослідники зазначають, що її положення майже точно в центрі залишку може вказувати на високу симетричність вибуху. Вибух, який утворив Pa 30, вважають надновою типу Iax — менш енергійним і неповним вибухом білого карлика, після якого може зберегтися залишок зорі.

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