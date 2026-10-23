У паливі затонулих кораблів у Мікронезії виявили різноманітні бактерії — ScienceAlert

У лагуні Чуук у Мікронезії науковці дослідили паливо з двох японських кораблів, затоплених під час Другої світової війни, та виявили в ньому різноманітні бактеріальні спільноти. Серед знайдених мікроорганізмів є представники родів, до яких належать бактерії, здатні використовувати нафтові вуглеводні як джерело вуглецю та енергії, повідомляє ScienceAlert.

Паливо з двох затонулих суден

Дослідники відібрали зразки з нафтового танкера Shinkoku Maru та Kiyosumi Maru — колишнього пасажирсько-вантажного судна, переобладнаного для військової служби. Із Shinkoku Maru у лагуну витікає середнє паливо, а з Kiyosumi Maru — важче паливо. Через корозію корпусів нафта, що десятиліттями залишалася в резервуарах, продовжує потрапляти у воду.

Учені також дослідили зразок на межі між паливом і морською водою біля Shinkoku Maru. Обидва види палива містили складні суміші нафтових вуглеводнів, зокрема сполуки, токсичні для морських організмів. Легше паливо з Shinkoku Maru мало більше летких ароматичних сполук, тоді як у важчому паливі Kiyosumi Maru було більше стійких вуглеводнів.

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Різні бактеріальні спільноти

За результатами секвенування ДНК у зразках зафіксували бактерії з 42 типів, 107 класів, 249 порядків, 432 родин, 1 047 родів і 1 505 класифікацій на рівні виду. Найбільш представленими були протеобактерії. Серед виявлених родів — Ralstonia, Sphingomonas і Corynebacterium, окремі представники яких відомі здатністю розщеплювати нафтові вуглеводні.

Водночас автори роботи не перевіряли, чи розщеплюють знайдені бактерії вуглеводні безпосередньо в паливі затонулих суден. Склад мікробної спільноти на межі нафти й води відрізнявся від складу бактерій у самому паливі. Це може свідчити, що в різних середовищах переважають різні мікроорганізми, хоча причини таких відмінностей ще потребують дослідження. Роботу опублікували в журналі Marine Pollution Bulletin; її результати можуть стати основою для подальшого вивчення біоремедіації в Тихоокеанському регіоні.

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