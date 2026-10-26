У павуків виявили компенсацію REM-подібного сну — ScienceAlert

Дослідники Боннського університету в Німеччині встановили, що павуки виду Portia fimbriata після порушення нічного відпочинку майже на 80% більше часу демонстрували поведінку, схожу на REM-сон. Йдеться про посмикування кінцівок, тремтіння ротових придатків і рух ретинальних трубок. Про результати дослідження, опублікованого в Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє ScienceAlert.

Як перевіряли сон павуків

Команда поведінкових екологинь Наджі Ґайґер і Даніели К. Рьосслер досліджувала нічну поведінку стрибучих павуків за допомогою інфрачервоних камер. Удень тварини були переважно активними, а вночі займали характерну позу спокою та слабше реагували на зовнішні подразники. Особливо зниженою була їхня реакція під час епізодів із посмикуванням кінцівок і рухом ретинальних трубок.

Щоб порушити нічний відпочинок, науковці запускали в тераріуми по 25 живих плодових мушок. Наступної ночі, коли павукам дали відновитися, вони мали більше епізодів REM-подібної поведінки. Тривалість окремих епізодів не зростала — збільшувалася саме їхня кількість.

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REM-віддача у безхребетних

Автори називають це явище REM-віддачею: організм компенсує втрачений час активної фази сну після її нестачі. За словами дослідниць, це перша відома їм демонстрація REM-віддачі у безхребетних. На їхню думку, результат свідчить, що активна фаза сну виконує біологічну функцію, а не є випадковою особливістю відпочинку.

Раніше схожу REM-подібну поведінку фіксували у стрибучих павуків виду Evarcha arcuata, однак тоді не було підтверджено, що тварини справді сплять. Нові експерименти також не встановлювали, чи пов'язаний цей стан із навчанням, пам'яттю або сновидіннями. Науковці припускають, що подальші дослідження активності мозку павуків допоможуть з'ясувати, чи відтворюють вони уві сні досвід, здобутий під час неспання.

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