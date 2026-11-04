У Північній Ірландії діятимуть окремі правила ЄС щодо ШІ — BBC News

У Північній Ірландії застосовуватимуться окремі правила Європейського Союзу щодо штучного інтелекту. Вони стосуватимуться лише фізичних товарів із вбудованими ШІ-системами, які розміщують на північноірландському ринку. Як повідомляє BBC News, це передбачено Віндзорською рамковою угодою, яка зберігає Північну Ірландію в єдиному ринку ЄС для товарів.

Обмежене застосування Акта ЄС про ШІ

Уряд Сполученого Королівства заявив, що Акт ЄС про штучний інтелект не застосовуватиметься в Північній Ірландії у повному обсязі. Його положення діятимуть лише тоді, коли система ШІ тісно інтегрована в матеріальний продукт, призначений для продажу на місцевому ринку.

Використання підприємствами онлайн-інструментів або завантажуваних програм із ШІ для управління роботою, аналізу даних чи інших бізнес-завдань не підпадатиме під ці правила. Розробники таких інструментів також не матимуть зобов’язань лише через їхнє використання в Північній Ірландії, якщо ШІ не є складовою фізичного товару.

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Які товари охоплять вимоги

Серед прикладів продукції, на яку можуть поширюватися вимоги ЄС, уряд назвав розумну колонку з вбудованим голосовим ШІ-помічником і смартгодинник, для якого потрібен застосунок виробника для моніторингу здоров’я на основі ШІ.

Акт ЄС про ШІ ухвалили 2024 року, а 2025-го Європейська комісія запропонувала поширити на Північну Ірландію його положення, що стосуються товарів. Закон регулює ШІ відповідно до його потенційної здатності завдати шкоди суспільству: що вищий ризик, то суворіші вимоги, а деякі застосування можуть заборонятися.

Міністр Кабінетного офісу Великої Британії Геміш Фолконер заявив, що включення цих правил до Віндзорської рамкової угоди не створить нового регуляторного кордону з рештою Сполученого Королівства. За його словами, це має забезпечити виробникам Північної Ірландії визначеність щодо доступу як до ринку ЄС, так і до решти ринку Великої Британії.

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