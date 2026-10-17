У Play Store помітили клон WhatsApp із понад 500 тисячами завантажень — The Verge

У Google Play помітили застосунок, що імітує WhatsApp Messenger і набрав понад 500 тисяч завантажень. Як повідомляє The Verge, на момент публікації його сторінка все ще була доступна в Play Store.

Клон з’явився в рекламних результатах

Користувач Reddit повідомив, що побачив імітацію WhatsApp у спонсорованому результаті пошуку над офіційним застосунком. Раніше про цей клон писало Android Authority. Google не відповіла на запит The Verge про коментар.

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Як застосунок імітував WhatsApp

Застосунок опублікований розробником під назвою Agment Assets sallu, який, за даними The Verge, не має інших програм у Google Play. На його сторінці використано такі самі значок, скриншоти та опис, як у справжнього WhatsApp.

Офіційний WhatsApp має понад 10 млрд завантажень, позначку вибору редакції та більш як 246 млн відгуків. Android Authority припустило, що клон міг використовувати програму раннього доступу Google Play, аби вимкнути публічні відгуки. Це могло ускладнити користувачам можливість попереджати інших про застосунок.

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