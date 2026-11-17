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У вівторок, 17 листопада 2026 року, користувачі техніки Apple у різних країнах світу зіткнулися з масштабними перебоями в роботі екосистеми компанії. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector та профільного видання MacRumors.

Згідно з повідомленнями користувачів, проблеми торкнулися одразу кількох ключових напрямків:

Облікові записи та iCloud: спостерігаються несподівані виходи з акаунтів на iPhone та Mac, неможливість повторної авторизації через помилки верифікації.

App Store та медіасервіси: застосунки не завантажуються, також зафіксовано перебої в роботі Apple Music.

Платежі та активація: частина власників пристроїв скаржиться на труднощі з проведенням транзакцій через Apple Pay та активацією нових гаджетів.

На офіційній сторінці стану систем Apple підтвердила наявність проблем із входом в облікові записи iCloud, роботою App Store та інструментами для розробників (зокрема App Store Connect), проте точні причини збою та терміни повного відновлення роботи сервісів наразі не уточнюються.

Водночас, за даними моніторингу щодо українського сегмента мережі, інші популярні цифрові платформи, банківські застосунки (зокрема monobank) та мобільні оператори («Київстар», Vodafone, lifecell) працюють у штатному режимі без критичних аномалій.

Джерело: Downdetector.

У роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій, через який користувачі в різних країнах втратили доступ до електронної пошти Outlook та зіткнулися з проблемами в інших продуктах компанії. Неполадки зафіксували й в Україні, а Microsoft повідомила про часткове відновлення роботи серверів.

Раніше ми писали, що Apple випустила оновлення для додатка Shazam, яке покращує синхронізацію пісень, знайдених через Shazam, з Apple Music та Spotify. Shazam тепер автоматично додає пісні, виявлені через функцію Music Recognition на iPhone та iPad, до плейлиста My Shazam Tracks на Spotify та Apple Music.

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