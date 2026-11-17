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Російські користувачі масово повідомляють про проблеми в роботі Timeweb — одного з найбільших хостинг-провайдерів країни. Це вже третій великий збій у російській хостинг-інфраструктурі з початку листопада після атак на Beget та ESTT.

За даними Downdetector, за пів години на роботу Timeweb надійшло понад 1,7 тис. скарг. Користувачі повідомляють, що їхні сайти перестали відкриватися, а віртуальні сервери не відповідають. Ще близько 500 повідомлень стосуються хмарної платформи Timeweb Cloud.

У компанії пояснили недоступність проблемами з мережевим обладнанням. Інженери працюють над відновленням сервісів. Загалом на серверах Timeweb розміщено понад 700 тис. сайтів.

Проблеми з російськими хостингами почалися на початку листопада. 2 листопада хакери атакували провайдера Beget. У компанії повідомили про знищення всієї хмарної інфраструктури та втрату частини клієнтських даних. Внаслідок атаки постраждали близько 500 тис. ресурсів, серед яких сайти державних сервісів, ЗМІ та інтернет-магазинів. Зокрема, через збій проблеми виникли в каршерингового сервісу BelkaCar, якому довелося змінити підрядника.

Після атаки акредитацію Beget як реєстратора доменів .ru та .рф призупинили. 15 листопада компанія повідомила про нову DDoS-атаку. За словами її представників, зловмисники намагалися перешкодити відновленню інфраструктури після попереднього інциденту.

Ще один російський хостинг-провайдер, ESTT, зазнав атаки із застосуванням програми-вимагача 8 листопада. Через це перестали працювати хмарні сервіси та віртуальні сервери. 13 листопада компанія заявила про відновлення всіх сервісів і повідомила, що не виявила витоку даних.

Раніше російський хостинг-провайдер Beget повідомив про нову масштабну кібератаку.

Попередня атака сталася 2 листопада, внаслідок чого була повністю знищена «хмарна» інфраструктура провайдера, який є другим за кількістю доменів у Рунеті та з літа перебуває під санкціями ЄС за співпрацю з міноборони рф і роботу на окупованих територіях.

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