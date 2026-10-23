У Шанхаї відкрився технокарнавал із понад 400 брендами — ECNS

У Шанхаї, Китай, 22 жовтня відкрився West Bund International Tech Consumer Carnival 2026, що об’єднав понад 400 технологічних брендів з різних країн. На заході демонструють споживчі продукти на основі штучного інтелекту для охорони здоров’я, догляду за дітьми та інших сфер, повідомляє ECNS. Карнавал триватиме до 25 жовтня.

ШІ у медичних пристроях

Співзасновник і фінансовий директор E3A Healthcare Чень Хун’юань розповів, що команда компанії розробила ШІ-модель для використання з розумним фетальним монітором. За його словами, модель призначена для прогнозування початку пологів.

Компанія також розробляє пристрій для полегшення менструального болю. У ньому планують застосувати нейромодуляцію — методи зміни нервової активності — та адаптивні алгоритми на основі ШІ.

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Розумні товари для дітей

Компанія Mamibao з міста Нінбо представила розумне дитяче ліжечко. Його камера стежить за немовлям у реальному часі та сповіщає доглядальників, якщо ніс або рот дитини перекриті, що може свідчити про ризик задухи.

Представник компанії Нє Нін зазначив, що Mamibao раніше виготовляла товари для відомих закордонних брендів, а останніми роками розвиває власну марку та технологічніші продукти. Розумне ліжечко вже продають у материковому Китаї та Дубаї.

На стенді SenseTime співробітник компанії Лу Цзишуан розповів про ШІ-агента, який перетворюється з інструмента для спілкування на інструмент підвищення продуктивності. Його застосування розширюється, зокрема у медицині й освіті. За офіційними даними, у січні—вересні 2026 року роздрібні продажі розумних носимих пристроїв у Китаї зросли більш ніж на 70% у річному вимірі, а продажі в магазинах без персоналу — більш ніж на 25%.

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