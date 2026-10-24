У Сінгапурі виявили 65 застосунків із небезпечним контентом — Channel NewsAsia

Регулятор Сінгапуру Infocomm Media Development Authority під час перевірки понад 7 тисяч застосунків у п’яти магазинах виявив 65 програм зі шкідливим контентом та 24 застосунки з неправильними віковими рейтингами. Програми перевіряли в Apple App Store, Google Play Store, Huawei AppGallery, Microsoft Store і Samsung Galaxy Store. Як повідомляє Channel NewsAsia, застосунки виявили в період із квітня до грудня 2025 року, після чого їх видалили або змінили їхнє вікове маркування.

Який контент виявили

Серед 65 видалених застосунків 59 містили контент сексуального характеру, чотири — сцени насильства, ще два — контент, що сприяв діяльності, пов’язаній із соціальними пороками та організованою злочинністю. Найпоширенішими видами небезпечного й неприйнятного контенту були сексуальний та насильницький контент, а також матеріали, що полегшували таку діяльність.

Регулятор навів приклади застосунків, вилучених за порушення правил магазинів. Серед них був сервіс із функцією, яка могла перетворювати завантажені фотографії людей на відверті сексуалізовані зображення, гра з надмірно жорстокими сценами, зокрема вбивствами, а також застосунок для азартних ігор із виплатами в криптовалюті або реальних грошах.

Із 24 застосунків із неправильними віковими рейтингами 14 містили контент сексуального характеру, три — насильницький контент, а сім — матеріали, пов’язані із соціальними пороками та організованою злочинністю. До таких програм належали чат-боти зі сексуалізованими підказками, ігри про сексуальний досвід дорослих, гра зі зброєю у шкільному середовищі та рольова гра з кримінальними й наркотичними сюжетами.

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Перевірка вікових обмежень

IMDA також оцінило методи підтвердження віку, які використовують магазини застосунків. Серед них — визначення віку за перевіркою банківської картки та поведінковими сигналами, зокрема історією пошуку й переглядів; оцінювання віку за скануванням обличчя; а також перевірка за офіційними документами, зокрема через Singpass. Регулятор тестував механізми за допомогою тестових облікових записів на різних пристроях.

За висновком IMDA, застосовані магазинами механізми загалом було нелегко обійти, а дітям за замовчуванням переважно обмежували завантаження застосунків категорії 18+. Водночас у Huawei AppGallery і Microsoft Store виявили кілька випадків, коли обмеження були відсутні або їх можна було вимкнути через прогалини в системі. Після звернення регулятора більшість цих проблем усунули.

Google Play Store і Samsung Galaxy Store також не повідомляли користувачів, які завантажили застосунок упродовж шести місяців до його видалення, про результат розгляду їхніх скарг. Обидві платформи погодилися вдосконалити процедури інформування. IMDA заявило, що стежитиме за виконанням змін і за потреби розгляне подальші регуляторні заходи відповідно до Закону про мовлення.

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