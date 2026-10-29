У сонячній короні зафіксували димові кільця та корональну діру — Space.com

Під час повного сонячного затемнення 12 серпня 2026 року дослідники зробили з гори Піко-Трігаза в Іспанії детальні знімки зовнішньої атмосфери Сонця — корони. На них видно велику корональну діру та рідкісні вихрові структури, які через схожість із кільцями диму називають димовими кільцями.

Вихори в сонячній короні

Знімки оприлюднили науковці проєкту Solar Wind Sherpas, який координує Гавайський університет, повідомляє Space.com. Такі структури вперше помітили на фотографіях сонячного затемнення 2008 року. Дослідники пов'язують їх утворення з різницею температур у корональній плазмі; вихори поширюються вздовж магнітних ліній Сонця у міжпланетний простір.

Професор математики Брненського технологічного університету Мілослав Друкмюллер, який очолює обробку зображень у команді Solar Wind Sherpas, заявив, що цього року димові кільця вдалося особливо добре зафіксувати. За його словами, у короні видно багато таких закручених вихорів.

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Ділянка швидкого сонячного вітру

На фотографіях також зафіксовано корональну діру — область, де магнітні лінії Сонця простягаються у космос, а не повертаються до його поверхні. Через такі ділянки сонячний вітер може виходити швидше, досягаючи швидкості до 800 кілометрів за секунду. Корональні діри є холоднішими зонами сонячної атмосфери, тому на зображеннях в екстремальному ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах вони виглядають темнішими. Вони можуть існувати тижнями або місяцями.

Під час повного затемнення Місяць природно закриває яскравий диск Сонця. Це дає змогу отримати детальний вигляд внутрішньої корони, який складно відтворити за допомогою коронографів у космічних апаратах і наземних телескопах.

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