У США дата-центри запускають авіадвигуни через затримки з електрикою — TechCrunch

У США деякі дата-центри для систем штучного інтелекту почали виробляти електроенергію за допомогою переобладнаних авіадвигунів. Причиною є багаторічне очікування підключення до електромережі та постачання нових турбін, повідомляє TechCrunch з посиланням на The New York Times.

Швидша альтернатива мережі

Двигуни зі списаних літаків ремонтують і переобладнують для роботи на природному газі. Аналітик Rystad Energy Аудун Мартінсен заявив The New York Times, що такі установки дають змогу запустити дата-центр приблизно за 24 місяці. Водночас підключення 100 мегаватів до електромережі у Північній Вірджинії, за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, займає близько семи років.

Керівник Mitsubishi Power минулого тижня повідомив Bloomberg, що більшість нових генерувальних потужностей очікується лише до 2031 року. Затримки вже впливають на операторів дата-центрів: Microsoft відмовилася від ролі якірного клієнта дата-центру Nscale у Лоутоні, Англія, після того як місцева енергокомпанія повідомила, що не зможе забезпечити об'єкт достатньою кількістю електроенергії до початку або середини 2030-х років.

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Приклади у США

Компанія xAI Ілона Маска встановила в Міссісіпі вісім переобладнаних турбін на основі авіадвигунів, щоб допомогти забезпечувати електроенергією дата-центр Colossus 2 у Мемфісі. За даними The New York Times, це випливає з державних дозволів і супутникових знімків. Установки постачає ProEnergy, яка відновлює двигуни GE, що використовуються, зокрема, на літаках Boeing.

У 2025 році OpenAI також використала газові турбіни на першому майданчику Stargate в Абіліні, штат Техас. Стартап Crusoe, який будує цей кампус, у квітні замовив 13 переобладнаних установок ProEnergy. У вересні компанія відмовилася від угоди на 1,25 млрд доларів щодо закупівлі 29 газових турбін у Boom Supersonic, однак заявила TechCrunch, що все одно планує використовувати турбіни.

Адміністрація президента США Дональда Трампа також заохочує дата-центри самостійно виробляти електроенергію. Водночас переобладнані авіадвигуни менш ефективні та створюють більше забруднення, ніж турбіни, спроєктовані для традиційних газових електростанцій. Для виробництва однакового обсягу електроенергії таких установок потрібно більше, тому експерти розглядають це рішення переважно як тимчасове.

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