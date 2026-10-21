У США масово беруть відпустки через поширення так званого грипу GTA

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У Сполучених Штатах Америки фіксується масовий запит працівників на відпустки та відгули напередодні виходу відеогри Grand Theft Auto VI, запланованого на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Дослідження компаній GameSquare та Pollfish серед 1 000 працевлаштованих американських геймерів показало, що 39% опитаних мають намір заздалегідь оформити оплачувану відпустку, 36% планують взяти лікарняний, а 32% збираються заявити про роботу з дому. У середньому респонденти планують взяти близько 3,9 вихідних днів для ознайомлення з грою.

Наслідки виходу релізу вже викликають занепокоєння на ринку праці, оскільки регулярними геймерами є понад 190 мільйонів американців, а з часу релізу попередньої частини серії минуло 13 років. За оцінками іспанського економіста, наведеними виданням The Wall Street Journal, втрата продуктивності через прогули працівників може коштувати економіці США близько 1 мільярда доларів. Окремі приватні компанії, зокрема каліфорнійський виробник запчастин Burger Motorsports, уже оголосили про тимчасову паузу в роботі всієї компанії через численні конфлікти в графіках співробітників у день виходу гри.

Явище масових відгулів через масштабні події у сфері розваг чи спорту є традиційним для США та Великої Британії, де аналогічні тенденції фіксуються, зокрема, після проведення фіналу національної ліги з американського футболу Суперкубок. Водночас для багатьох гравців майбутній реліз має виняткову культурну та особистісну цінність через тривалу 10-річну паузу в розвитку франшизи.

Джерело: Fast Company.

Rockstar Games випустила новий 90-секундний релізний трейлер гри Grand Theft Auto VI. Ролик показує атмосферу Вайс-Сіті з естетикою, натхненою Маямі, а також містить нову композицію електронного дуету Justice, який створює музику для гри.

Xbox домовилася про ексклюзивні права на хмарний стримінг Grand Theft Auto VI на момент релізу гри.

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