У США оприлюднили фото космоплана Shenlong, пристикованого до супутника — Space.com

Американська військова розвідувальна структура оприлюднила фотографію китайського багаторазового космоплана Shenlong, на якій він зображений пристикованим до іншого космічного апарата з розгорнутими сонячними панелями. Як повідомляє Space.com, знімок зробив супутник WorldView 3 компанії Vantor у 2024 році з відстані близько 90 кілометрів.

Деталі знімка

Роздільна здатність фотографії становить 4,5 сантиметра на піксель. Shenlong раніше фотографували наземні спостерігачі, однак новий кадр, зроблений із космосу, дав змогу розгледіти більше деталей апарата. Зокрема, на знімку видно відкриті дверцята його вантажного відсіку.

До якого саме супутника був пристикований Shenlong, наразі не відомо. Китайське космічне агентство раніше заявляло, що космоплан застосовують для випробування технологій, які мають зробити польоти в космос і назад зручнішими та доступнішими для мирного використання космічного простору.

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Попередні місії Shenlong

Четверта місія Shenlong розпочалася у лютому 2026 року. У червні американська компанія LeoLabs, що відстежує космічні об’єкти, повідомила про виявлення нового об’єкта поблизу космоплана. Після додаткових спостережень і аналізу компанія заявила з високою впевненістю, що цей об’єкт випустив китайський апарат.

Подібну активність спостерігали й під час попередніх польотів. У третій місії, яка завершилася 2024 року, Shenlong також випустив об’єкт. Під час другої місії у 2023 році космоплан випустив інший об’єкт і, за оцінкою спостерігачів, міг виконувати маневри зближення та орбітного рандеву з іншим космічним апаратом.

США також експлуатують роботизований космоплан X-37B виробництва Boeing, деталі завдань якого переважно не розкривають. У лютому 2025 року Космічні сили США опублікували перше фото X-37B у космосі.

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