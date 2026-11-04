У США підтримали більшість ініціатив щодо обмеження дата-центрів — Engadget

На місцевих виборах у США виборці підтримали більшість винесених на голосування обмежень для дата-центрів. Станом на ранок середи в 10 штатах на розгляд винесли 45 таких ініціатив: 33 уже схвалили, а ще шість, за прогнозами, також мали отримати підтримку, повідомляє Engadget з посиланням на трекер Data Centers on the Ballot.

Які обмеження підтримали

Заходи, схвалені виборцями, відрізнялися залежно від громади. Серед них були повні заборони на дата-центри, тимчасові мораторії, ліміти на споживання енергії та вимоги отримувати громадське схвалення перед подальшим просуванням проєктів.

Лише місто Гарвуд у Північній Дакоті відхилило поправку, яка зобов’язувала б місцеву владу проводити громадські слухання перед погодженням великих промислових проєктів, зокрема дата-центрів потужністю 100 мегаватів. Ще п’ять громад на той момент не оприлюднили даних голосування.

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Найрішучіша підтримка обмежень в Огайо

Найвиразніше обмеження дата-центрів підтримали в Огайо, який налічує 257 таких об’єктів. У штаті питання дата-центрів винесли на 20 бюлетенів, і в кожному випадку обмеження вже перемагали або, за прогнозами, мали перемогти.

У містах Урбана та Габбард виборці розглядали повну заборону дата-центрів. За неї проголосували 76% та 77% жителів відповідно. Під час виборів до Сенату США демократ Шеррод Браун зробив протидію дата-центрам одним із центральних пунктів кампанії та називав свого опонента, сенатора Джона Гастеда, обличчям дата-центрів. Associated Press оголосило Брауна переможцем перегонів. За даними екзитполу NBC, 56% виборців заявили, що штучний інтелект і дата-центри були вирішальним або значним чинником у їхньому голосуванні за Конгрес.

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