У США почали продавати надрукованого на 3D-принтері лосося з рослинних інгредієнтів

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У США стартували продажі рослинної альтернативи лососю, яку виготовляють за допомогою 3D-друку.

Продукт не містить справжньої риби, а його форму та текстуру створюють із рослинних компонентів.

Новинку випускає ізраїльська компанія Steakholder Foods під брендом Perfecta. У вересні 2026 року продукт почали продавати на північному сході США через дистриб’ютора натуральних продуктів KeHE. Рослинний лосось пропонують у вигляді котлет.

Для виробництва використовують спеціальну рослинну пасту, яку принтер наносить тонкими шарами. Одна суміш імітує м’язові волокна, а інша — жирові прошарки. Серед інгредієнтів — соєвий і пшеничний білки, ріпакова та кокосова олії. Рожевого кольору продукту надають, зокрема, за допомогою бурякового порошку.

Технологія дає змогу відтворювати структуру, схожу на справжню рибу. Водночас цей продукт не є ні натуральним лососем, ні рибою, вирощеною з клітин, — це рослинна альтернатива.

Компанія також розробляє за допомогою 3D-друку рослинні аналоги яловичини, курятини та інших видів риби. Виробники прагнуть зробити такі продукти максимально схожими на звичні м’ясо й морепродукти за виглядом і текстурою.

Однак зовнішня схожість не гарантує однакової поживної цінності. Зокрема, вміст омега-3 жирних кислот, вітамінів і мікроелементів може відрізнятися від справжнього лосося.

Американська компанія Haddy створила безекіпажний морський катер TF-179 за допомогою великоформатного 3D-друку. Розробники кажуть, що така технологія дозволяє швидше створювати й тестувати нові морські платформи. Водночас головні характеристики дрона та його замовника поки не розкривають.

Китайська корпорація Aero Engine Corporation of China (AECC) повідомила про успішні льотні випробування надлегкого портативного турбореактивного двигуна, виготовленого переважно за технологією 3D-друку.

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