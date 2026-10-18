У США померла керівниця розробки ПЗ для Apollo Маргарет Гамільтон — The Guardian

У США у віці 90 років померла Маргарет Гамільтон — інженерка, яка керувала підрозділом програмної інженерії в Інструментальній лабораторії Массачусетського технологічного інституту (MIT) під час розробки комп’ютерних систем для програми Apollo. Про її смерть повідомляє The Guardian.

Команда Гамільтон створювала Apollo Guidance Computer (AGC) — бортовий комп’ютер, що допомагав астронавтам керувати польотом і навігацією космічних кораблів. Один AGC використовували в командному модулі, який залишався на орбіті Місяця, інший — у місячному модулі, що здійснював посадку. Комп’ютер був побудований на кремнієвих інтегральних схемах.

Роль у посадці Apollo 11

Під час спуску місячного модуля Eagle місії Apollo 11 у липні 1969 року в кабіні пролунали сигнали тривоги. Центр управління польотом розглядав можливість перервати посадку. Гамільтон, яка стежила за місією з MIT, зрозуміла, що активним випадково залишився радарний перемикач.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вона раніше бачила таку ситуацію під час симуляцій, коли аналогічної помилки припустився Базз Олдрін. Гамільтон пояснювала контролерам Стіву Бейлзу та Джеку Гарману, що за відсутності повторних сигналів місію не потрібно переривати. Через керівника польоту Джина Кранца Нілу Армстронгу передали, що тривогу можна ігнорувати. За п’ять хвилин Армстронг повідомив про посадку Eagle.

Підхід до програмної інженерії

Гамільтон наполягала на багаторазовому тестуванні програм у пошуку помилок. Її донька Лорен одного разу випадково запустила програму P01 на симуляторі командного модуля під час польоту, через що система дала збій. Коли P01 випадково активували під час Apollo 8 у 1968 році, проблему вдалося виправити вже в ході місії. За даними видання, про помилки програмного забезпечення не повідомляли в жодній пілотованій місії Apollo.

Гамільтон також запровадила термін «програмна інженерія», щоб відокремити практичну розробку програм від теоретичної комп’ютерної науки. Після завершення програми Apollo вона працювала над проєктами космічної станції Skylab і шатлів, а згодом заснувала компанії Higher Order Software та Hamilton Technologies. У 2016 році президент США Барак Обама вручив їй Президентську медаль Свободи.

Читай нас у