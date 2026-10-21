У США посилюється спротив дата-центрам перед виборами — France 24

У програмі France 24 повідомили, що за два тижні до проміжних виборів у США посилюється двопартійний спротив дата-центрам. Причиною називають їхнє значне споживання води та електроенергії в місцевих громадах.

ШІ та місцеві ресурси

Ще два роки тому ChatGPT був новою технологією, яку, за оцінкою France 24, більшість виборців сприймала із захопленням. Тепер занепокоєння через вартість життя та інфляцію поєднується з тривогою щодо ширших наслідків розвитку штучного інтелекту.

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У 2026 році боти та великі мовні моделі пишуть роботи й створюють матеріали для передвиборчої реклами. У програмі також порушили питання регулювання технологій на тлі опору з боку технологічних мільярдерів.

Теми кампанії

Інфляція, зокрема ціни на продукти, залишається однією з ключових тем у виборчих округах із конкурентними перегонами. France 24 також розглянула коливання фондового ринку та питання, чи може гонитва технологічних компаній за домінуванням на ринку ШІ й швидким масштабуванням втрачати темп.

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