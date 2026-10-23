У США Quest Diagnostics підтвердила витік даних пацієнтів — TechCrunch

У США компанія Quest Diagnostics підтвердила кібератаку на одну зі своїх лабораторних систем — Quanum. Під час несанкціонованого доступу зловмисники отримали доступ до певних записів пацієнтів. Про це компанія повідомила у звіті за формою 8-K, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, повідомляє TechCrunch.

Атака на систему Quanum

Платформа Quanum дає змогу лікарським кабінетам, лікарням та медичним практикам замовляти лабораторні дослідження для пацієнтів, а також працювати з виставленням рахунків. У системі зберігаються медичні дані та записи пацієнтів, а також пов’язані діагностичні й платіжні відомості.

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Quest Diagnostics заявила, що повідомила правоохоронні органи та проводить розслідування інциденту. У повідомленні на своєму сайті компанія також зазначила, що було отримано захищену медичну інформацію пацієнтів, зокрема персональні дані та записи пацієнтів.

Масштаб використання платформи

За інформацією Quest, Quanum використовують близько 500 тисяч клініцистів у тисячах локацій у Північній Америці. Це другий відомий масштабний витік даних Quest Diagnostics за десятиліття: у 2019 році внаслідок кібератаки на сторонню білінгову компанію було втрачено 11,9 мільйона записів пацієнтів.

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