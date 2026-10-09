У США створили чорнила для татуювань, які можна приховувати під сонцем — Live Science

У США дослідники розробили PhotoTat — татуювальні чорнила, зображення з якими можна активувати світлом, а потім приховувати без видалення татуювання. Пігмент залишається у шкірі, однак його видимість і колір змінюються залежно від освітлення, повідомляє Live Science.

Як працюють фотоактивні чорнила

Система містить три основні кольори — синій, пурпуровий і жовтий. Для них застосували фотохромні барвники — світлочутливі сполуки, здатні змінювати колір під дією світла певної довжини хвилі. Барвники помістили в наночастинки поліметилметакрилату — медичного пластику, який уже використовують в імплантах і дермальних філерах.

За словами співавтора дослідження, доцента біомедичної інженерії Університету Колорадо в Боулдері Карсона Бранса, ультрафіолетовий світлодіод із довжиною хвилі 365 нанометрів активує пігменти приблизно за дві-три секунди. За звичайного освітлення в приміщенні кольори можуть залишатися помітними від кількох годин до кількох днів. Після виходу на яскраве сонце вони зникають за лічені секунди.

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Окреме керування кольорами

Різні частини малюнка можна активувати світлом різної довжини хвилі. Наприклад, пурпуровий пігмент реагує на зелене світло, а жовтий — на синє. Це дає змогу змінювати вигляд одного татуювання, вмикаючи лише окремі кольорові елементи.

Команда встановила, що всі три кольорові канали PhotoTat зберігали здатність до перемикання у шкірі від 1,4 до 2,2 року. Бранс тестував різні версії чорнил на собі: його татуювання складається з окремих лускоподібних ділянок, у кожній з яких розміщено інший варіант експериментального пігменту.

Технологію також можна поєднувати зі звичайними татуювальними чорнилами. Наприклад, до постійного чорного малюнка можна додати приховані елементи PhotoTat, які проявлятимуться лише після активації. Бранс також вважає, що такі татуювання можуть бути корисними в медицині, коли зображення має бути видимим лише під час огляду лікарем.

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