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17 листопада стало відомо про розробку американських дослідників із Університету штату Північна Кароліна. Робот Howl заввишки близько 122 см має виявляти та збирати яйця, які кури відкладають на підлозі пташників без кліток.

В основі проєкту — гуманоїд Unitree G1. Робота навчають розпізнавати яйця за допомогою штучного інтелекту, комп’ютерного зору та машинного навчання, а рухи для їхнього обережного підбирання програмують, зокрема, за допомогою VR.

Розробка має допомогти фермам подолати нестачу працівників і зменшити втрати продукції. У деяких безкліткових господарствах яйця, відкладені на підлозі, становлять 2–15% від загального виробництва. На фермі зі 100 тисячами курей це може бути до 15 тисяч яєць щодня.

Наразі дослідники вдосконалюють програмування робота. Практичну демонстрацію його можливостей планують провести до початку 2027 року.

Джерело: Interesting Engineering.

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