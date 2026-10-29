У США відновили систему подання фінансової звітності виборчих кампаній — The Hill

У США Федеральна виборча комісія відновила роботу електронної системи, через яку кандидати, політичні комітети, партійні комітети та комітети політичної дії подають звіти про фінансування кампаній. Сервіс знову запрацював у середу вдень після збою, що тривав майже дві доби.

Роботу системи відновили

Комісія повідомила про доступність системи для користувачів незадовго до 17:00 за східним часом США. Водночас у відомстві зазначили, що продовжують відновлювати функцію пошуку в системі подання документів та сервіс сповіщень.

Як повідомляє The Hill, збій не вплинув на пошук на сайті FEC, де можна знайти інформацію про отримувачів внесків на кампанії та комітети політичної дії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Про проблему комісія вперше поінформувала ввечері в понеділок. Упродовж більшої частини вівторка агентство заявляло, що працює над її усуненням, а того ж вечора повідомило, що проблему було виявлено й упроваджується виправлення.

Повідомлення про можливу кібератаку

Причину збою офіційно не уточнили. Reuters із посиланням на електронний лист повідомило, що сайт FEC був ціллю хакера або хакерів.

Інцидент стався менш ніж за тиждень до проміжних виборів у США. Комісарка FEC від Демократичної партії Дара Лінденбаум наголосила, що відомство опрацьовує лише звіти про залучення та витрати коштів у виборчих кампаніях і не бере участі в адмініструванні виборів, роботі з реєстрами виборців чи виборчими машинами.

Читай нас у