У Тайвані представили ШІ-робота для дезінфекції медичних приміщень — Taipei Times

Національна університетська лікарня Тайваню (NTUH) та компанія Adata Technology представили в Тайбеї спільно розробленого робота зі штучним інтелектом для дезінфекції медичних приміщень. Пристрій уже використовують для стерилізації операційних і приміщень для ендоскопії в лікарні, повідомляє Taipei Times.

Навігація та розпізнавання обладнання

Робот складається з мобільної платформи, системи алгоритмічного візуального розпізнавання та роботизованої руки. За словами керівника NTUH Ю Чжунженя, ці компоненти дають йому змогу пересуватися приміщеннями, заповненими медичним обладнанням, визначати об’єкти, що потребують стерилізації, та виконувати процедури очищення.

ШІ-система також фіксує дані про об’єкт, місце, час і результат кожної процедури стерилізації, щоб їх можна було перевірити. Adata Technology надала технологію, тоді як лікарня забезпечила майданчик для випробувань і зворотний зв’язок.

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Наступне покоління системи

У лікарні заявили, що потребу в удосконаленому роботі для дезінфекції усвідомили під час пандемії COVID-19, коли підтримання стерильності вимагало багато часу та персоналу. Автоматизація також мала зменшити ризик контакту працівників, які проводять санітарну обробку, з вірусом.

NTUH використовує модель другого покоління, яка, за словами заступника керівника лікарні Тан Чінтіна, зменшила потребу в чотирьох працівниках нічної зміни. Робота третього покоління можна програмувати для визначених маршрутів і завдань зі стерилізації відповідно до робочого простору, зокрема в палатах, клініках і громадських зонах.

Виконавчий віцепрезидент Adata Іван Лін, який також очолює Adata AI Technology, сказав, що в конструкції робота акцентували на пристосуванні до середовища та практичних потребах.

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