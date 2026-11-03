У Тайвані створили ручний тестер групи крові за хвилину — ScienceAlert

Дослідники з Національного університету Тайваню розробили портативний пристрій із ручним приводом, який може визначати групу крові та рівень гематокриту з невеликої краплі зразка протягом хвилини. Прилад не потребує електроживлення або спеціальної підготовки оператора, повідомляє ScienceAlert.

Як працює пристрій

Оператор обертає ручку, а відцентрова сила переміщує краплю крові системою звивистих каналів. У них зразок змішується з антитілами, що спричиняють злипання клітин крові. Утворені скупчення затримуються в невеликих щілинах пристрою.

У трьох окремих каналах використовуються різні антитіла. За тим, у якому саме каналі затрималися скупчення клітин, можна встановити групу крові. Кількість матеріалу, який зупиняється у щілинах, дає змогу оцінити гематокрит — показник рівня еритроцитів у зразку. Він може бути корисним для виявлення значної крововтрати або анемії.

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Результати перших випробувань

Автори протестували пристрій на 21 клінічному зразку та порівняли результати з показниками автоматизованих лікарняних аналізаторів. За даними дослідників, результати продемонстрували сильну відповідність: середнє зміщення становило 0,126%, а 95-відсоткові межі узгодженості — від −0,63% до 0,88%.

Швидкість обертання ручки не вплинула на точність вимірювань, тому операторові не потрібно підтримувати певний темп. Розміри приладу становлять 180 × 60 × 50 мм, що робить його портативним.

Водночас технологія перебуває на ранній стадії перевірки. Пристрій охоплює вісім основних груп крові, але поки не призначений для рідкісних груп або зразків із надто високим чи низьким гематокритом. Наступним етапом мають стати масштабніші дослідження у кількох медичних центрах та випробування пристрою поза лабораторією. Результати роботи опубліковано в журналі Biosensors and Bioelectronics.

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