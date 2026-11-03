У Вашингтоні відкрили At Home in Space та завершили реконструкцію музею — Ars Technica

У Вашингтоні, США, 30 жовтня Національний музей авіації та космонавтики Смітсонівського інституту відкрив галерею At Home in Space — останню космічну експозицію в межах масштабної реконструкції головної будівлі. Роботи тривали сім років і коштували майже $1 млрд, повідомляє Ars Technica.

Нова галерея присвячена більш ніж 50-річній історії того, як люди вчилися тривало жити та працювати в космосі. Експозиція охоплює епоху космічних шатлів, Міжнародну космічну станцію та наступні кроки, зокрема підготовку до створення баз на Місяці й Марсі.

Експонати про життя в космосі

Серед експонатів — головний двигун шатла, прототип гуманоїдного робота Robonaut 1A та скафандр EMU для виходів у відкритий космос. За словами кураторки Дженніфер Левассер, це перший і, можливо, єдиний повністю використаний у польотах комплект такого спорядження, виставлений для широкої публіки. У скафандрі немає робочої системи життєзабезпечення, оскільки всі такі ранці досі потрібні для використання.

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Також у галереї показують польотний одяг Гая Блуфорда — першого афроамериканського астронавта — та Саллі Райд, першої американки в космосі. Окремо представлені знайдені фрагменти шатлів Challenger і Columbia: шарнір елевона та елемент електропроводки з Challenger, а також панель правого крила Columbia з армованого вуглець-вуглецевого матеріалу.

Макет модуля МКС і Artemis I

Відвідувачі можуть пройти крізь повнорозмірний макет американського лабораторного модуля Destiny на МКС. У ньому є інтерактивні елементи та предмети, пов’язані з побутом екіпажу, зокрема чашки для кави в умовах мікрогравітації. У галереї також виставили перший 3D-принтер, використаний у космосі: 2014 року він виготовив сотні предметів — від інструментів астронавтів до деталей для ремонту станції.

Наприкінці експозиції залишили місце для капсули Artemis I, яка без екіпажу літала до Місяця у 2022 році. Поки NASA не передасть оригінальний космічний корабель музею, його замінює масштабна модель Orion від Lockheed Martin. Вхід до музею безкоштовний, однак для відвідування необхідно заздалегідь отримати перепустку на визначений час.

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