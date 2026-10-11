У Відні створили ядерний годинник із самостійною стабілізацією — ScienceDaily

Дослідники Віденського технічного університету в Австрії створили самостабілізований ядерний годинник, здатний підтримувати власну стабільність без опори на звичайний атомний годинник. Пристрій стабільно працював понад 24 години без втручання, повідомляє ScienceDaily.

Торій як еталон частоти

Новий прилад використовує ядра атомів торію, а не електронні переходи в атомах, на яких ґрунтується робота традиційних атомних годинників. Ядра торію мають два енергетичні стани з незвично малою різницею енергій, тому перехід між ними можна збуджувати лазерним світлом.

Спеціальний кристал з атомами торію, виготовлений у Віденському технічному університеті, опромінюють лазером. Ядра поглинають світло лише за точно визначеної частоти. Якщо частота лазера відхиляється, поглинання зменшується, а система автоматично коригує лазер і повертає його до потрібного значення.

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Точність прототипу

У квітні 2024 року група під керівництвом професора Торстена Шумма у співпраці з командою професора Еккегарда Пайка з PTB у Брауншвейгу експериментально виявила ядерний перехід у торії та вперше продемонструвала збудження ядер лазером. Восени того ж року установку для збудження торію підключили до оптичного атомного годинника, показавши можливість використовувати ядра як високоточний еталон часу.

Під час вимірювань упродовж доби відносна точність прототипу становила приблизно 10-15, що відповідає похибці близько однієї секунди за 30 мільйонів років. Це не означає, що пристрій тестували мільйони років, а є оцінкою точності за результатами вимірювань.

Розробка поки поступається найкращим оптичним атомним годинникам. Дослідники сподіваються підвищити її точність завдяки потужнішим лазерам і якіснішим кристалам торію. Ядра менш чутливі до зовнішніх впливів, оскільки вони більш ніж у 10 тисяч разів менші за атоми.

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