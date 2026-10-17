У Відні та Пекіні створили перші робочі ядерні годинники — Cyprus Mail

Наукові групи у Відні в Австрії та Пекіні в Китаї незалежно одна від одної створили перші у світі два робочі ядерні годинники. Пристрої засновані на ізотопі торію-229, який помістили у твердотільні кристали фториду кальцію, повідомляє Cyprus Mail.

Два незалежні підходи

Команди описали результати у наукових статтях, опублікованих у журналі Nature. Фізик Шицянь Дін із Університету Цінхуа, який допомагав очолювати пекінську групу, зазначив, що дослідники одночасно отримали робочі ядерні годинники торію-229, застосувавши різні експериментальні підходи. На його думку, це засвідчує надійність самої концепції та її незалежність від одного технічного рішення.

Фізик Торстен Шумм із Віденського технічного університету, який був серед керівників австрійської команди, сказав, що створення такого годинника залишалося метою фізиків майже 50 років. Його група працювала над цим завданням із 2008 року.

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Як працює нова технологія

Ядерні годинники не використовують ядерний поділ або синтез як джерело енергії. Час у них вимірюють, відстежуючи взаємодію потужного лазера з ядром атома. У звичайних атомних годинниках лазери або мікрохвилі спричиняють переходи електронів між енергетичними рівнями в електронній оболонці атома — зокрема цезію чи стронцію. Нові пристрої відстежують переходи протонів і нейтронів між енергетичними рівнями всередині ядра торію-229.

Дослідники вважають, що через менший розмір атомного ядра такий метод потенційно здатний забезпечити вищу точність. Водночас Шумм наголосив, що ядерні годинники ще далекі від цільових характеристик. Найкращі сучасні атомні годинники здатні працювати мільярди років, втрачаючи або додаючи лише одну секунду.

За словами Шумма, технологія може застосовуватися для супутникової навігації, синхронізації передавання даних, геодезичних вимірювань і метрології. Віденська команда також використала свій пристрій у високоточному фізичному експерименті з пошуку темної матерії: її не виявили, однак годинник продемонстрував рівень роботи найкращих атомних годинників.

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