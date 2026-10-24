Учені в США зафіксували чергування нейронних патернів 15 разів за секунду — ScienceAlert

Дослідники Каліфорнійського університету в Берклі, США, у препринті описали експеримент, у якому активність нейронів макак за умов суперництва двох зображень чергувалася приблизно 15 разів на секунду. Як повідомляє ScienceAlert, робота ще не пройшла рецензування.

Експеримент із двома обличчями

Команда нейробіологів на чолі з Янісом Гессе та Доріс Цао застосувала метод бінокулярного флеш-пригнічення. Макакам через анагліфні окуляри показували два різні обличчя: спочатку одному оку демонстрували перше зображення, а згодом другому — інше.

Обидва зображення продовжували надходити до очей, однак нове зазвичай домінує у свідомому сприйнятті, тоді як перше пригнічується. Щоб перевірити цей ефект, дослідники залучили людей, які могли повідомити, яке обличчя вони бачили. Це підтвердило, що після появи другого зображення саме воно переважно ставало доступним для свідомого сприйняття.

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Що показали записи нейронів

У макак учені одночасно реєстрували електричну активність сотень нейронів за допомогою електродів у ділянках мозку, пов’язаних із обробкою зорової інформації та розпізнаванням облич. Вони виявили два окремі патерни активності — для першого й другого обличчя.

Попри очікуване домінування другого обличчя, нейрони не підтримували пов’язаний із ним патерн безперервно. Натомість активність швидко чергувалася між патернами, пов’язаними з обличчям, яке, за результатами перевірки методу на людях, мало переважати у свідомому сприйнятті, та зображенням, пригніченим від усвідомлення. У моменти, пов’язані зі свідомо сприйнятим обличчям, нейрони точніше реагували на його ознаки, ніж на ознаки придушеного зображення.

Автори припускають, що такий процес може допомагати мозку опрацьовувати альтернативну зорову інформацію, не змінюючи поточної поведінки. Водночас дослідження охопило лише двох макак, які не могли повідомити про власне сприйняття, а вимірювання проводили лише в окремих зорових ділянках мозку.

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