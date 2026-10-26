Угорський дослідник виявив об’єкт, що може бути уламком Apollo 13 — Der Spiegel

Угорський дослідник неба, перебуваючи у вітальні, виявив у космосі слабко світний об’єкт Sar 2901. Як повідомляє Der Spiegel, його походження поки не встановлено, а фахівці розглядають дві можливі версії.

Версія про мінісупутник

За однією з версій, Sar 2901 може бути мінісупутником Землі. Це пояснення є одним із варіантів, які обговорюють у фаховому середовищі після виявлення слабко світного об’єкта.

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Інша версія пов’язує знахідку з космічним сміттям — можливим уламком легендарної місії NASA Apollo 13. Видання подає таку ідентифікацію як припущення, а не як встановлений факт.

Слабка точка на небі

На ілюстрації до публікації видно зоряне небо над Грецією. На самому краю спостережуваної ділянки розташована слабка світла точка. Саме цей малопомітний об’єкт став предметом дискусії про його природу та можливе походження.

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