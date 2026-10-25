Українська Вікіпедія заборонила створювати та переписувати статті за допомогою ШІ

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Спільнота української Вікіпедії ухвалила нову настанову, яка забороняє використовувати великі мовні моделі для повного написання чи переписування енциклопедичних статей.

Правила дозволяють залучати штучний інтелект лише як допоміжний інструмент для обмеженого переліку завдань. Згідно з ухваленими винятками, ШІ можна використовувати для вичитки власноруч написаного тексту (перевірки орфографії та пошуку помилок), для перекладу за умови володіння редактором обома мовами й детальної перевірки результату, а також для допоміжних завдань без створення тексту, зокрема для пошуку авторитетних джерел. Фінальну відповідальність за всі опубліковані матеріали несе редактор.

Джерело: «Судово-юридична газета».

Раніше стало відомо, що онлайн-енциклопедія «Вікіпедія» не планує надавати штучному інтелекту можливість самостійно редагувати статті. Співзасновник платформи Джиммі Вейлз пояснив, що сучасні ШІ-моделі досі схильні до так званих «галюцинацій», коли вигадана інформація подається як достовірний факт.

Станом на 14 грудня 2025 року українська Вікіпедія налічувала понад 1,4 млн статей. Ювілейною стала матеріал «Дослідницький інститут космічних технологій TÜBİTAK».

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