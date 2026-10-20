Українські полярники зняли полярне сяйво та сусідні галактики на одному фото

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Українські науковці на антарктичній станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне червоне полярне сяйво разом із двома сусідніми галактиками — Великою та Малою Магеллановими Хмарами. Світлини зробив полярник Сергій Якущенко на острові Галіндез у Західній Антарктиці.

За роз'ясненням дослідників, полярне сяйво червоного кольору виникає у верхніх шарах атмосфери Землі на висоті понад 200 кілометрів під час взаємодії заряджених частинок сонячного вітру з атомарним киснем. Водночас зафіксовані на знімку Магелланові Хмари є карликовими галактиками-супутниками Чумацького Шляху, розташованими на відстані близько 160 тисяч та 200 тисяч світлових років від Землі.

Унікальність кадру полягає в одночасному зафіксуванні атмосферного явища, що виникає за сотні кілометрів від поверхні планети, та космічних об'єктів, світло від яких йшло до об'єктива камери сотні тисяч років.

Джерело: НАНЦ і Universe Space Tech.

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