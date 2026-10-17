UNCTAD: прибуток становив 68% відстеженої вартості AI-сервера — Anadolu Agency

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) у звіті Trade and Development Report 2026 зазначила, що більшість прибутків від буму штучного інтелекту зосереджується у компаній, які контролюють розробку технологій та інтелектуальну власність. Як повідомляє Anadolu Agency, виробництво обладнання для ШІ охоплює багато країн, однак економічна вигода розподіляється нерівномірно.

Розподіл доданої вартості

UNCTAD проаналізувала ланцюг створення серверної системи Nvidia GB200 NVL72, вартість якої оцінюють приблизно у 3,3 млн доларів. Дослідження охопило понад 87% загальної доданої вартості, або близько 2,92 млн доларів. Із відстеженої суми 68% становив прибуток після вирахування операційних витрат і податків.

За даними звіту, переважну частину прибуткової маржі отримала Nvidia, яка розробляє передові чипи, але передає фізичне виробництво на аутсорсинг. Працівники, безпосередньо залучені до виготовлення серверної системи, отримали 4,3% відстеженої вартості. Частка працівників, які не беруть участі у фізичному виробництві, зокрема корпоративних менеджерів та інженерів-конструкторів, становила 9,9%. Сукупна частка праці у вартості продукту сягнула 14,2%.

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Сировина та складання

Ланцюг виробництва AI-серверів охоплює видобуток сировини, виготовлення напівпровідників, енергетичного обладнання та систем охолодження, а також фінальне складання. Чилі й Перу постачають сировину для AI-обладнання, Південна Корея та Тайвань домінують у виробництві напівпровідників, а Малайзія й Мексика є серед лідерів фінального складання.

Вартість кремнію, міді та олова, потрібних для виробництва передових серверних систем, становила лише 0,2% їхньої кінцевої ціни продажу. UNCTAD зазначила, що AI-бум збільшив експорт мінералів із країн, що розвиваються, однак поки не підвищив їхню частку у багатстві, яке створює виробничий ланцюг.

Звіт опублікували 9 жовтня. UNCTAD закликала країни, що розвиваються, зосередитися на зміцненні місцевих постачальників і підготовці кваліфікованих кадрів, а не лише на залученні іноземних інвестицій. Організація також зазначила, що вихід на верхні рівні виробництва AI-компонентів ускладнюють значні потреби в капіталі та геополітичні бар'єри.

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